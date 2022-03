UTI MÓVEL DE ITURAMA CAPOTA NA LMG-733 E DEIXA TRÊS FERIDOS, ENTRE ELES UMA GRÁVIDA

Uma ambulância UTI Móvel de Iturama (MG), com cinco passageiros, capotou na LMG-733, altura do KM 4, em Frutal, por volta das 18h da última quinta-feira (03). Chovia forte no momento e de acordo com o motorista, realizava o transporte de emergência de uma mulher grávida em estado de pré-eclampse, sendo que além da mulher havia no veículo a médica Jaqueline Adrielle Amancio, a enfermeira Silvia Candido Balbino e ainda a sogra da gestante.

Ao passar pela curva fechada, como o asfalto molhado e devido a chuva, a ambulância teria sofrido uma aquaplanagem e, apesar dos esforços do motorista em controlar o veículo, não obteve sucesso e acabou tombando e colidindo em um barranco há alguns metros da pista. O motorista não sofreu lesões. Ele saiu do veículo e acionou o socorro dos Bombeiros e a Polícia Rodoviária.

Em relação aos pacientes, a gestante também se encontrava fora da ambulância e reclamava de dores nas costas, além de escoriações nos braços, sendo que ela se encontra na 37ª semana de gravidez. A médica que a acompanhava relatou que a paciente ficou desacordada por um curto período de tempo após o acidente. A sogra da gestante estava deitada no chão queixando de dor no tórax e no braço direito, com possível fratura do braço.

Já a enfermeira Silvia estava caminhando na cena do acidente, apresentando confusão mental e reclamando de dor intensa no tórax e contusão na face. A médica nada sofreu. Os três feridos foram encaminhados ao hospital Frei Gabriel para demais atendimentos médicos.