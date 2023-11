Pai e filho são detidos por tráfico de drogas em Votuporanga

Flagrante ocorreu no bairro São João, na zona sul; porções de maconha e cocaína foram apreendidas.

Duas pessoas foram detidas por tráfico de drogas na última sexta-feira (17.nov), no bairro São João, em Votuporanga/SP. A ação da Polícia Militar ocorreu durante uma ronda escolar próximo à CEM Profª Irma Pansani Marin, na Rua Olga Lote Camargo.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento, quando observaram um indivíduo adentrando a uma casa não habitada de forma suspeita. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito tentou descartar um pote azul e esconder um objeto sob sua camisa. Com o apoio de outras equipes, necessárias devido ao tumulto no local, a Polícia Militar conseguiu abordar o suspeito.

Em seguida, com o adolescente que foi abordado ao sair do imóvel os PMs encontraram duas porções de maconha. Já dentro da residência, a equipe localizou mais porções de maconha e cocaína e uma balança de precisão. Questionado, o indivíduo assumiu a propriedade dos entorpecentes.

Os policiais abordaram também pelo local, um homem identificado como pai do adolescente, no entanto, ele não portava nada ilícito. Pai e filho foram apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e liberados.