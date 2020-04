Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Votuporanga

Indivíduo que havia deixado o sistema prisional recentemente, onde cumpriu pena pelo mesmo crime, foi preso no bairro Matarazzo na zona sul da cidade.

Neste sábado (4), policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Matarazzo, em Votuporanga/SP, quando se depararam com um indivíduo que deixava um terreno baldio, o qual ao perceber a viatura policial virou repentinamente tentando desvencilhar-se da abordagem, mas foi imediatamente contido.

De acordo com informações, em busca no interior de uma pochete na sua cintura do indivíduo, foram encontradas várias pedras de crack, pinos com cocaína e dinheiro.

Ainda segundo informações, indivíduo saiu recentemente da penitenciária, onde cumpriu pena por tráfico de drogas.

Diante do exposto, ele foi preso novamente pelo crime de tráfico de drogas e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e recolhido a carceragem, permanecendo à disposição da Justiça.