Criança de 4 anos fica ferida em acidente após discussão familiar

Um jovem de 22 anos se envolveu em um acidente de carro na tarde do último sábado (8), após uma discussão familiar em sua casa. O incidente deixou quatro pessoas feridas, incluindo duas crianças, sobrinhos do condutor.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o rapaz teria agredido a própria irmã e o padrasto durante a briga. Em seguida, ele pegou o carro e bateu com força no portão da residência, que acabou caindo sobre os dois sobrinhos e a mãe do jovem.

Os feridos foram encaminhados para diferentes unidades de saúde: o padrasto e a mãe do jovem foram levados para a Santa Casa, enquanto a irmã e os sobrinhos receberam atendimento na Unidade de Pronto Atendimento Norte (UPA).

A polícia investiga o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.