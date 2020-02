DISE prende homem por tráfico de drogas em Votuporanga

M.J.L.T., de 31 anos, foi preso na Rua Cláudio Pereira, no bairro São João.

Na tarde desta sexta-feira (14), policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prenderam um homem de 31 anos, em flagrante por tráfico de drogas, no bairro São João, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, M.J.L.T., era alvo de investigações da Delegacia Especializada há tempos pelo envolvimento na venda de drogas, até que nesta tarde, cientes de que o investigado estaria realizando a venda de drogas em sua residência na Rua Cláudio Pereira e, que no interior da casa ele mantinha as drogas, os policiais se deslocaram até o local.

Em buscas, os agentes encontraram porções de maconha embaladas e prontas para a venda, assim como utensílios utilizados na traficância, dinheiro supostamente da venda de drogas e um aparelho celular.

Diante do exposto, o indivíduo foi apresentado na sede da DISE, ouvido e conduzido para uma cadeia da região permanecendo à disposição da Justiça.