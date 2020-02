Idoso é atropelado ao tentar evitar furto do carro em Birigui

Um idoso de 62 anos ficou ferido após ser atropelado ao tentar evitar que seu carro fosse furtado no bairro Sumaré, em Birigui/SP, nesta sexta-feira (14). De acordo com a PM, mesmo com o atropelamento, o ladrão fugiu do local com o veículo, mas acabou preso ao se envolver em um acidente.