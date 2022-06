Durante a “Operação Corpus Christi”, desencadeada entre os dias 15 a 19 de junho, policiais da 4ª Companhia da Polícia rodoviária autuaram 871 motoristas por excesso de velocidade nas rodovias da região, índice 48% maior do o registrado nos 4 dias da operação Tiradentes, que registrou 589 autuações.

O número de acidentes neste feriado prolongado aumentou 37% em relação ao de abril, com 22 acidentes de trânsito contra 16. Foram 11 acidentes sem vítimas e 11 com vítimas, sendo 15 vítimas leves, uma grave e nenhuma fatal. No feriado de Tiradentes houve uma morte.