Operação da Polícia Militar resulta em prisão por tráfico de drogas em Votuporanga

Na tarde desta segunda-feira (02/09), uma operação contra o tráfico de drogas realizada pela Polícia Militar em Votuporanga resultou na prisão de um indivíduo conhecido nos meios policiais. A ação ocorreu na Rua Rio Negro, no bairro COHAB Brisas Suaves, durante diligências realizadas por diversas equipes da Força Tática e do Apoio Tático da Polícia Militar.

O suspeito, de 27 anos, foi abordado em flagrante enquanto praticava tráfico de drogas. Durante a ação, foram apreendidos dois tijolos prensados de maconha, uma porção adicional da mesma substância, uma balança digital, materiais para a manipulação dos entorpecentes e uma quantia em dinheiro que seria proveniente da venda das drogas.

O suspeito, que já possui antecedentes criminais e cumpre medidas cautelares em liberdade, recebeu voz de prisão no local. Ele foi conduzido, junto com o material apreendido, até a Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante com base nos artigos 33 e 40 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas).

O homem permanece detido na carceragem, à disposição da Justiça.