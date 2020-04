Polícia Ambiental apreende 4,8 kg de peixes e aplica multas a três pescadores em Riolândia

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Ambiental flagraram os homens pescando com materiais não permitidos; foram autuados e responderão em liberdade.

Neste sábado (25), policiais do 4º Batalhão de Polícia Ambiental realizavam patrulhamento embarcado pelo represado de Água Vermelha, em Riolândia/SP, quando flagraram três indivíduos praticando pesca amadora.

De acordo com informações, com eles haviam redes de pesca, materiais proibidos para a categoria; sendo apreendidas duas redes de pesca que totalizaram 100 metros de comprimento; além de um barco e um motor de popa; ainda durante as averiguações, 4,8 quilos de pescado foi encontrado, apreendido e posteriormente doado para uma instituição filantrópica.

Diante do exposto, os pescadores foram autuados administrativamente (em valor não divulgado), e responderão pelo crime em liberdade.