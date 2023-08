Vítima fatal de 30 anos estava retornando ao trabalho no momento do acidente

Priscila Faria Ferraz de 30 anos, morreu no início da tarde desta segunda-feira (21), após cair da moto que era passageira e bater a cabeça no pedal de uma outra motocicleta. A condutora da moto, uma mulher de 27 anos, teria perdido o controle do veículo e esbarrado na guia de sarjeta.

O acidente aconteceu na rua Tupi, em Birigui.

A reportagem apurou que a mulher de 27 anos conduzia uma Honda/Biz pela rua Tupi e, após a rotatória, no sentido centro/bairro teria perdido o controle da moto e colidido com a guia de sarjeta do canteiro central.

Com o impacto, Priscila foi arremessada a pista contrária e bateu a cabeça no pedal da moto que era conduzida por um homem de 52 anos, que seguia pela rua Tupi, no sentido bairro/centro.

O socorro foi acionado, mas quando chegou Priscila já estava morta. A condutora da moto, mulher de 27 anos, foi levada ao pronto-socorro de Birigui e não corre risco de morte.

Já o condutor da moto que seguia no sentido contrário não sofreu ferimentos.

A documentação de ambas as motos estavam em ordem. O local do acidente passou por perícia do Instituto de Criminalística.

Birigui Notícias da Hora