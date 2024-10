Idoso fica ferido após bater o carro em árvore em vicinal

Um idoso, de 72 anos, ficou ferido após perder o controle da direção de seu carro e bater em uma árvore ás margens da vicinal José de Abreu, que liga Cardoso ao distrito de São João do Marinheiro. O acidente ocorreu na manhã de anteontem e a vítima, identificada como Manoel Gomes da Silva, precisou ser transferida para a Santa Casa de Votuporanga.

De acordo com os registros policiais, Manoel seguia sentido Cardoso quando, por motivos a serem esclarecidos pela investigação, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu violentamente com uma árvore. Com a batida, o carro ficou parcialmente destruído e o idoso preso ás ferragens.

Unidades de resgate de Votuporanga foram acionadas e se deslocaram rapidamente para o local, onde socorreram Manoel e o levaram às pressas para a Santa Casa de Cardoso, apresentando bastante confusão mental, diante dos ferimentos que sofreu. No hospital local ele recebeu os primeiros cuidados, mas, em razão da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para Santa Casa de Votuporanga.

Em nota, o hospital votuporanguense informou que Manoel deu entrada no hospital anteontem, por volta das 10h56, e segue internado.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada e periciou o local o veículo para apontar as possíveis causas do acidente.

Jornal A Cidade