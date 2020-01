Família sai de casa, ladrão aproveita para invadir e furtar em Votuporanga

Crime ocorreu na Rua Antônio Galera Lopes, na zona norte da cidade; objetos pessoais e joias foram levadas.

Uma residência localizada na Rua Antônio Galera Lopes, no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP, foi invadida e furtada nesta quarta-feira (8).

De acordo com informações, à vítima, uma idosa de 70 anos e, seu esposo contaram no 2º Distrito Policial que saíram de casa no período da manhã e, quando voltaram ao entardecer notaram que seu imóvel havia sido invadido, sendo que objetos pessoais e joias foram subtraídos.

Ainda na delegacia, ela contou que não houve arrombamento na casa e que o criminoso entrou pela janela do banheiro.

O caso foi registrado e encaminhado para o setor de investigações da Polícia Civil.