O homem estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital sob escolta da Polícia Militar e não resistiu ao tratamento.

Por volta da meia-noite de quarta, policiais militares receberam denúncia de violência doméstica e, quando chegaram no endereço, o agressor pulou o muro e começou a discutir com a adolescente. Depois de agredir a menina, partiu para cima da mulher com quem foi casado.