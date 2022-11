PATRULHEIROS MILITARES PRENDEM QUADRILHA POR FURTO DE PICANHA

No início de quarta-feira (2), por volta das 18 horas, a equipe da Polícia Militar do Comando Força Patrulha com o apoio da Força Tática, prendeu quatro mulheres e um homem por furto de grande quantidade de carnes, bebidas alcoólicas, desodorantes e doces no interior de um veículo, na Rua 1JC, bairro Jardim Centenário, em Rio Claro (SP).

Conforme as informações colhidas por nossa equipe de reportagem no Plantão Policial, a equipe do Comando Força Patrulha durante patrulhamento pela Rua 1JC, suspeitou da motorista que aparentava nervosismo em um veículo Ford Ka de cor branca, com placas de Guarulhos (SP) e realizou a abordagem. O veículo estava com cinco ocupantes.

Durante a busca veicular, foi encontrada grande quantidade de peças de carnes (picanha, contrafilé, filé mignon) no porta-malas e no interior do veículo bebidas alcoólicas, salames, bombons, desodorante, potes de nutella e doces. Inclusive no motor do veículo havia um pote de nutella e três peças de salame.

Questionados sobre os produtos, não souberam dizer a procedência e foram conduzidos com apoio das equipes de Força Tática até o Plantão Policial. Os representantes de duas redes de supermercados de Rio Claro compareceram na delegacia, estima-se que houve mais supermercados lesados. A autoridade de plantão ouvindo as partes e lavrou a prisão em flagrante de todos os integrantes, que foram recolhidos à carceragem local, ficando a disposição da justiça.

