Menino joga óleo quente no padrasto para defender mãe grávida de agressões

Segundo o boletim de ocorrência, casal discutiu após mulher afirmar que pretendia sair da casa onde mora com o companheiro.

Um menino de 12 anos jogou óleo quente no padrasto, de 20 anos, para defender a mãe grávida de agressões. O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (7), em Araçatuba (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, o homem agrediu a mulher, de 28 anos, depois que ela afirmou que pretendia ir embora da casa onde moram.

Ainda de acordo com o B.O., o menino presenciou as agressões, pegou óleo que estava no fogão e jogou no padrasto, que teve queimaduras e foi encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado.

O caso foi registrado na Polícia Civil. A mulher também pediu medida protetiva contra o companheiro.