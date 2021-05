Polícia Civil investiga morte de motociclista que colidiu contra caçamba coleta de entulhos em Votuporanga

O morador do bairro Pacaembu em Votuporanga, Paulo César Maurício Ferreira, 29 anos, morreu na noite de ontem (19), vítima de acidente no trânsito. Ele conduzia uma moto que colidiu contra uma caçamba, no bairro Chácara Boa Vista, perto do Clube dos 40.

A vítima trabalha na entrega de lanches no momento do acidente. As causas da fatalidade são investigadas, inclusive o possível envolvimento de uma outra moto, cujo condutor teria fugido após o impacto. O corpo do motociclista foi encaminhado ao IML e será sepultado em Américo de Campos no final do dia.

Ele deixa vasto círculo de amizade em Votuporanga e região. Inúmeras mensagens de conforto são enviadas à família.