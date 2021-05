Assessor Parlamentar Dr. Hery Kattwinkel se reúne com a Ministra da Agricultura

O ex-vereador de Votuporanga e atual assessor parlamentar se reuniu nesta quarta-feira, 18 com a Ministra da Agricultura Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, juntamente com a Deputada Federal Renata Abreu – PODEMOS! O encontro em Brasília foi bastante produtivo e discutiu investimentos para a região de Votuporanga.

Para o ex-vereador Hery, a reunião foi importante para o setor do agronegócio paulista.

Na ocasião, Hery solicitou melhorias e investimentos para o setor agrícola da região e a liberação de máquinas, equipamentos e recursos financeiros para fomentar o agronegócio da região de Votuporanga.

Ainda durante o encontro, Drº Hery aproveitou para promover um encontro entre a Deputada Renata Abreu com prefeitos de várias cidades do Noroeste paulista onde puderam apresentar suas reivindicações e solicitaram emendas parlamentares do Governo Federal.

Em Brasília, Drº Hery também esteve no FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) buscando resolver problemas pendentes das prefeituras da região, visando ajuda para desburocratizar processos e destravar recursos financeiros da União para os municípios da região. “Foram audiências bastante produtivas, pudemos trazer recursos para as cidades do noroeste paulista. Essa é a importância de termos uma ligação forte em Brasília e representatividade através da deputada Renata Abreu”, ressaltou Hery.