Prefeito Jorge Seba assina convênio para construção de nova ponte entre Votuporanga e Álvares Florence

Com valor de R$ 986 mil do Estado e contrapartida do Município, a obra irá beneficiar milhares de pessoas que transitam entre os dois municípios

O prefeito Jorge Seba assinou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, na terça-feira (2/4), no Palácio dos Bandeirantes, para construção de uma nova ponte sobre o córrego da Piedade, na divisa entre Votuporanga e Álvares Florence.

Durante a assinatura, Jorge Seba estava acompanhado do deputado Carlão Pignatari, que intermediou a conquista. Na ocasião, o prefeito e o deputado também se encontraram com o Governador Tarcísio de Freitas e com o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, órgão responsável pela destinação do recurso.

Com valor de R$ 986 mil do Estado e contrapartida do Município, a obra irá beneficiar milhares de pessoas que transitam entre os dois municípios. A ponte que existia caiu após uma forte chuva. Desde então, os dois municípios buscavam recursos junto ao Governo do Estado para reconstrução.

“Atualmente, os moradores precisam usar outro caminho, o que aumenta a distância. Com a nova ponte, o caminho será encurtado. Quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas por essa importante conquista e ao nosso deputado Carlão Pignatari, que intermediou esse convênio junto à Defesa Civil. A parceria dos municípios com o governo estadual é fundamental para que possamos investir os recursos em cuidar do nosso maior bem, que são as pessoas”, disse o prefeito Jorge Seba.