Carlim Despachante deixa cadeira de vereador e Emerson Pereira reassume vaga na Câmara

Carlim Despachante é suplente e ocupou a cadeira no parlamento enquanto Emerson Pereira estava à frente da Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga.

A 10ª sessão ordinária desta segunda-feira (25.mar) foi marcada pela despedida do vereador Carlim Despachante (PSDB) da cadeira como parlamentar. Na próxima sessão, dia 1º de abril, reassume a cadeira o atual secretário municipal de Direitos Humanos, Emerson Pereira (PSDB).

Por motivos particulares, Carlim não pôde participar da sua última sessão ordinária como vereador. Na sua ausência, o presidente do Legislativo, vereador Daniel David (MDB) fez a leitura de um pronunciamento que seria proferido pelo próprio Carlim na tribuna legislativa.

Após a leitura do discurso, colegas vereadores ressaltaram o trabalho de Carlim nos últimos três anos e três meses em que esteve como titular no parlamento.

Confira o discurso na íntegra:

“Ocupo essa honrosa tribuna legislativa nesta última sessão ordinária como suplente do partido na vaga de seu titular, o vereador Emerson Pereira. Foram três anos e três meses, 1.183 dias como vereador desta Câmara Municipal. Sinto-me honrado em ocupar o cargo de vereador, como representante do povo votuporanguense.

Agradeço imensamente aos 636 votos obtidos na última eleição municipal, o que me possibilitou ser o primeiro suplente de nossa coligação. Representei aqui nesta Casa de Leis os anseios de nossa comunidade, trazendo os problemas dos bairros, da cidade, buscando sempre a solução junto aos órgãos competentes.

Sou de uma família humilde e trabalhadora, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade em representá-los de forma digna neste Poder Legislativo. Trabalho diariamente conversando com moradores de toda a cidade. Como legislador, busco resolver problemas e as situações que acabam ajudando por vezes todo um bairro ou região. Neste período como vereador foi uma experiência desafiadora, mas esperada quando coloquei o meu nome para concorrer ao voto das pessoas na última eleição.

Na Casa Legislativa, fui vice-presidente de duas Comissões Permanentes importantes, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, e Assistência Social e Comissão de Defesa do Consumidor e dos Direitos Humanos.

Sou autor de várias proposituras que atenderam demandas da população junto à Prefeitura nos mais diversos bairros de Votuporanga.

Nestes três anos e três meses como parlamentar, apresentei 86 indicações das diversas áreas cobrando soluções de problemas enfrentados pela comunidade, seis moções, 15 projetos de leis e 8 requerimentos, totalizando 115 documentos. Todos em busca daquilo que a nossa comunidade votuporanguense precisa: qualidade de vida e melhores condições para o seu bairro, a sua cidade.

Neste tempo como parlamentar, conseguimos emplacar a lei municipal que obriga o registro de entrada e saída de mercadorias de alumínio, fios e cabos elétricos de cobres, objetos de bronze e peças metálicas por parte de empresas do município, como forma de buscar coibir furtos e receptações desses materiais.

Também sou o autor da Lei que prevê o mês de março como “Mês Da Conscientização, Orientação e Combate às Fake News”, previsto no Calendário Oficial de Eventos do Município.

Encaminhamos ofícios e pedidos a deputados estaduais, ao Carlão Pignatari, e federais, como Fausto Pinato em Brasília para liberação de recursos financeiros importantíssimos para projetos e demandas de Votuporanga.

Atuamos fortemente nas reivindicações como a criação de novas vagas de estacionamento nos arredores da região central, farmácias 24 horas na UPA e Mini Hospital do Pozzobon, melhor utilização de meios eletrônicos e telefônicos para os atendimentos da Prefeitura, especialmente na área da Saúde, serviços de recapeamento asfáltico em diversos bairros, deslocamento de fisioterapeuta até as casas de pacientes acamados, maior estrutura de câmeras e dispositivos para monitoramento e segurança da cidade, pagamento do serviço de Área Azul via Pix, maior acessibilidade nas calçadas, maior fiscalização e retirada de fios soltos em postes de iluminação da cidade, mutirões de limpeza e de roçagem de terrenos, melhorias na segurança do trânsito, manutenções de áreas públicas, entre vários outros temas.

Enfim, colegas vereadores e comunidade em geral. Despeço-me desta Casa como vereador nesta atual legislatura, mas com a consciência e o dever cumprido.

Agradeço a minha Glauciane e a minha amada filha Bruna, por ter a paciência de minha ausência no dia a dia, mas sem minha família, nada disso seria possível. Amo vocês.

Aos colegas vereadores (as), a cada um de vocês, obrigado pelo apoio, companheirismo, foi uma experiência única em minha vida. Aos importantes colaboradores desta Casa de Leis – meu muito obrigado. Aos amigos, familiares e eleitores, mesmo não ocupando a cadeira de vereador, me coloco à disposição de cada um de vocês.

Obrigado por tudo!”