Polícia Federal deflagra “Operação Aqua Fortis” contra lavagem de dinheiro e garimpo ilegal na região

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta terça-feira (10/09), a Polícia Federal desencadeou a “Operação Aqua Fortis”, com o objetivo de combater um esquema bilionário de lavagem de dinheiro proveniente da extração e comercialização ilegal de ouro, em garimpos localizados nos estados de Mato Grosso e Pará. Cerca de 60 policiais federais participaram da ação, cumprindo nove mandados de busca e apreensão em São José do Rio Preto/SP e um em São Paulo/SP. Os mandados foram emitidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de São Paulo.

As investigações revelaram um complexo esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresários que utilizavam meios ilícitos para comercializar ouro, incluindo a criação de empresas de fachada e o uso de “laranjas” para esconder a origem ilegal dos recursos. Estima-se que, nos últimos quatro anos, mais de R$ 3 bilhões tenham sido movimentados de forma irregular. Em resposta, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens dos investigados até o montante de R$ 1,3 bilhão, abrangendo imóveis, veículos e ativos financeiros.

Entre os investigados, está um caçador profissional, em cuja residência foram encontrados objetos relacionados à caça, alvos das buscas realizadas com apoio de fiscais do IBAMA. Todos os materiais apreendidos serão encaminhados à sede da Polícia Federal em São José do Rio Preto para análise.

Os envolvidos poderão responder por extração e comércio ilegal de ouro, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O nome “Aqua Fortis”, dado à operação, faz referência ao ácido nítrico, utilizado na Idade Média para purificar o ouro, refletindo o processo de “limpeza” dos lucros ilícitos.