Avó encontra corpo de jovem de Guapiaçu que estava desaparecido

O corpo de Davi Moreira Fiamenghi, 30 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (28) em estado avançado de decomposição. O jovem de Guapiaçu estava desaparecido desde domingo (18), quando saiu da chácara da avó para andar de bicicleta e não voltou. A própria avó encontrou o corpo do neto numa mata nas proximidades do local onde mora.



Além da polícia, desde o desaparecimento familiares e amigos de Davi começaram um trabalho de buscas com ajuda de redes sociais e da imprensa. Ele trabalhava com tecnologia da informação, segundo declarações da mãe, Miriã Moreira, à imprensa.

Na época, a mãe disse ainda que o filho dormia na casa da avó no final de semana e tinha o costume de andar de bicicleta no período da manhã. O corpo será periciado a pedido da Polícia Civil para saber se há sinais de violência.

A mãe do jovem se pronunciou por meio do Facebook. “Gente é com muita tristeza que venho aqui agradecer os compartilhamentos, mas encontrei meu filho sem vida! Agradeço a todos e peço orações!”, escreveu ela.

