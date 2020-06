De acordo com o registro policial, as funcionárias compareceram ao estabelecimento para fazer fiscalização de rotina depois de receberem denúncia do Ministério Público sobre o desrespeito às regras vigentes durante a pandemia de coronavírus.

Pelo decreto de Araçatuba, município que permanece na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo, a barbearia não poderia estar aberta. Contudo, as fiscais relataram que encontraram cinco funcionários e o dono dentro do estabelecimento.

As mulheres, então, conversaram com o proprietário e explicaram que a barbearia não poderia estar com as portas abertas, como também não poderia realizar o atendimento a domicílio durante a pandemia do novo coronavírus.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, as funcionárias públicas fizeram uma notificação, com teor de orientação, e entregaram ao proprietário, que começou a se alterar, pegou as chaves e as trancou na barbearia.

Depois de dez minutos, uma funcionária da barbearia pegou a chave da mão do homem e abriu as portas, permitindo a saída das mulheres. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Casos de coronavírus

Araçatuba/SP confirmou na tarde desta quinta a décima quinta morte por Covid-19 e 44 novos casos de coronavírus. Com a atualização, o município possui 569 moradores infectados.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a paciente que veio a óbito era uma mulher de 74 anos. A morte ocorreu em 22 de junho, mas o resultado do exame dela saiu somente nesta quinta.