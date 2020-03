Dupla é flagrada com maconha e jovem acaba preso

Um jovem de 19 anos foi preso após ser flagrado com maconha no bairro Bom Jesus, nesta quarta-feira (25). Ele foi visto correndo com uma sacola preta na mão e abordado em seguida pelos policiais.

Segundo o boletim de ocorrência, quando foi abordado, o jovem dispensou a sacola que carregava dentro de um carro estacionado na rua. No carro estava um adolescente de 17 anos no banco do passageiro e no lugar do motorista estava outro jovem, de 22 anos, que foi identificado como motorista de aplicativo.

Na sacola, foram encontrados dois tijolos de maconha e R$ 100. O adolescente disse que a droga lhe pertencia e que ele teria contratado o jovem apenas para buscá-la, recebendo, depois, uma porção como pagamento.

Todos foram encaminhados para a Central de Flagrantes. O adolescente foi ouvido e liberado na presença da mãe. O motorista também foi liberado.

O jovem que estava com o pacote no momento da abordagem foi preso e permanece à disposição da Justiça.

DL News