Mais de mil famílias já se inscreveram para casas da CDHU em Valentim

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Até às 19h desta segunda-feira (29/08), Valentim Gentil registrava 1.234 inscrições para o sorteio das unidades habitacionais que serão construídas no Munícipio. No total, serão 143 casas. O local está em fase de obras, sendo realizada atualmente a infraestrutura.

O Governo do Estado já realizou a licitação para contratação de empresa e a construção das unidades deve começar em breve.

Do total de inscrições, 1.123 foram realizadas pelo aplicativo Kaizala e 111 pelo site da CDHU. Importante ressaltar que são esses (aplicativo e site) os únicos meios disponíveis para realizar a inscrição. As inscrições seguem abertas até às 17:45 horas do dia 05 de setembro de 2022.

Os interessados deverão acessar o site da CDHU (www.cdhu.sp.gov.br), clicar no banner “Faça agora a sua inscrição” e seguir as instruções. O candidato deve selecionar o empreendimento “VALENTIM GENTIL-J” e optar por fazer a inscrição no próprio site ou pelo aplicativo de celular Kaizala.

PONTO DE APOIO

Vale ressaltar que, embora a inscrição tenha que ser realizada diretamente pelo candidato junto à CDHU, a Prefeitura de Valentim Gentil disponibilizou o Ganha Tempo Municipal, localizado na Av. Horácio Gonçalves de Moraes, como ponto de apoio para auxiliar as pessoas que tiverem dúvidas ou dificuldades para se inscreverem.