Segundo informações obtidas pelo Votunews, um motorista dirigia um Corolla pela rodovia Euclides da Cunha (SP 320) no sentido Votuporanga a São José do Rio Preto, quando, por razões ainda não determinadas, perdeu o controle do veículo. O carro capotou no trecho urbano de Votuporanga, em frente ao bairro São Cosme e Damião.

O condutor e o passageiro do veículo não sofreram ferimentos graves. Ambos foram socorridos pelos bombeiros e levados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga para avaliação. A Polícia Científica está investigando as causas do acidente.

Reportagem: www.votunews.com.br