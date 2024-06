Colisão em rodovia deixa três pessoas feridas em Fernandópolis

Um acidente de trânsito ocorreu próximo à rotatória do bairro Uirapuru, em Fernandópolis, na rodovia Percy Waldir Semeghini, dentro do perímetro urbano. No fato aconteceu no início da noite desta quarta-feira, dia 19.

A colisão lateral envolveu dois veículos, um carro branco e um Gol preto. No veículo branco, estavam três pessoas: uma mulher e dois adolescentes. Apesar de não apresentarem ferimentos graves, todos relataram dores e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo resgate do Corpo de Bombeiros para uma avaliação médica mais detalhada.

O condutor do Gol preto permaneceu no local do acidente e prestou depoimento à Polícia Militar. Segundo seu relato, ele foi fechado por outro veículo e, para evitar colidir com uma placa de sinalização, acabou jogando seu carro na contramão. Infelizmente, não conseguiu evitar a colisão com o veículo branco que se aproximava.

A Polícia Rodoviária também esteve presente no local para apurar mais detalhes sobre o acidente.