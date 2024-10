Mulher perde controle de veículo e cai em valeta na vicinal de Estrela D´Oeste

Uma mulher de 40 anos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após perder o controle de seu veículo e cair em uma valeta na vicinal que…

Uma mulher de 40 anos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após perder o controle de seu veículo e cair em uma valeta na vicinal que liga Estrela a Pontalinda ( Estrada Vereador José Sebastião da Silva) . O acidente ocorreu dentro do perímetro urbano de Estrela, nas proximidades do Velório Municipal.

Segundo informações, a vítima, moradora de Estrela, não conseguiu relatar o que teria causado a perda de controle do carro. Ela foi prontamente atendida pela equipe de resgate do SAMU e encaminhada ao hospital de Estrela para avaliações médica, a vítima teve escoriações no braço esquerdo, e escoriações no pé direito.