Ele foi preso nesta segunda-feira, 2, por policiais civis da Delegacia de Homicídios

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) prenderam em flagrante um homem de 38 anos apontado como assassino do motorista Carlos Renato Cano, 43 anos, encontrado na noite de domingo, 1º, em uma rua de terra da estância Santa Catarina com uma das mãos decepadas.

Segundo o delegado Alceu Lima de Oliveira Júnior, o suspeito C.P.A.P. foi localizado em um estabelecimento comercial do distrito de Engenheiro Schimdt e confessou o crime.

“Ele afirmou que a vítima teria furtado um ventilador, voltou para furtar uma bicicleta e foi surpreendido. Alega que, antes de desferir os golpes com um podão, foi agredido com um tapa no rosto. A versão dele será investigada”, explicou o delegado.