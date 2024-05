Mulher perde controle de direção e tomba Furgão na rodovia Euclides da Cunha

Neste domingo, por volta das 13h00m, a Polícia Rodoviária Estadual de Jales, registrou outro acidente na SP 320, no km 628, na pista sentido Mato Grosso do Sul. O acidente aconteceu próximo a represa de captação de agua do SAAE de Santa Fé do Sul.

No local constatou que uma mulher conduzia um Furgão no sentido Santa Fé a Aparecida do Taboado, momento que perdeu controle do veículo, vindo a chocar contra mureta no canteiro central e na sequência tombou sobre a faixa de rolamento da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária, houve necessidade de interdição temporária da rodovia para destombamento e retirada do veículo.

A condutora foi socorrida ao Upa de Santa fé do sul. Informamais