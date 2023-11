Perseguição termina com prisão e recupera veículo em Rio Preto

Uma intensa perseguição policial ocorrida no início da tarde desta segunda-feira, na avenida Philadelpho Gouveia Neto, próximo ao Centro Pop, verificada na prisão de dois traficantes, danos a vários veículos em colisões , a apreensão de um tijolo de crack avaliado em R$ 16 mil e de um GM Cruze que havia sido furtado em Aracaju/SE. A ação mobilizou diversas viaturas e o presidente da Águia da Polícia Militar de Rio Preto.

De acordo com informações da polícia, uma viatura realizava patrulhamento de rotina na avenida quando, próximo ao viaduto Jordão Reis, avistou um veículo com dois ocupantes. Ao notarem a presença da PM, os ocupantes levantaram os vidros e o motorista alterou a direção, tentando fugir.

A perseguição teve início quando o condutor virou em direção à Vila Anchieta. Mesmo após ser realizado, o motorista ignorou os sinais sonoros e luminosos para que parasse, dando início a uma fuga que percorreu bairros como Vila Ideal, Anchieta e Jardim Seixas.

Durante a fuga, o condutor do GM Cruze, de 28 anos, colidiu com diversos veículos. Na avenida Lino José de Seixas, próxima à Represa Municipal, o veículo subiu na calçada, e os ocupantes tentaram fugir a pé, mas foram capturados.

No banco traseiro do automóvel, os policiais encontraram um saco plástico contendo uma droga. Além disso, foram apreendidos R$ 85 e um celular. Durante uma vistoria no veículo, foi constatado que o chassi estava adulterado, e a numeração verdadeira pertencia a um Cruze furtado na capital sergipana.

A dupla foi encaminhada para o Plantão Policial, onde o delegado confirmou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, recepção e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Os indiciados permanecem na carceragem local aguardando as próximas medidas legais. A polícia continua investigando para esclarecer todos os detalhes do caso.