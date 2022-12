O acidente aconteceu no trecho conhecido como “Curva do S”. O condutor de 23 anos é da cidade de Jales, e havia se mudado há pouco tempo para Santa Fé do Sul.

Aparentemente a vítima teria perdido o controle da direção do veículo ao entrar na curva, vindo a capotar em seguida.

Infelizmente o jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A polícia científica está no local e apontará as causas do acidente. Nossos profundos sentimentos a família.