Delegacia de Entorpecentes de Votuporanga prende casal que tinha ‘bazar de drogas’ na cidade

Um casal que tinha um verdadeiro ‘bazarzinho’ de drogas em Votuporanga foi preso hoje (28) pela equipe da DISE. Além cocaína, haxixe e maconha, havia um farto estoque de utensílios para a venda casada com os entorpecentes.

Havia meses que os policiais da Delegacia Especializada vinham monitorando as atividades do jovem de 24 anos e sua esposa, de 21 anos , especificamente, na venda de cocaína, maconha e haxixe na cidade.

Durante a ação os agentes da DISE faziam uma observação na residência do casal, no bairro Carobeiras, e quando o rapaz saia da casa com uma motocicleta, foi abordado.

Cientes de que na residência haveria drogas para a venda, os policiais realizaram uma busca e acabaram encontrando cinco tabletes de maconha que teve peso bruto aproximado de 780 gramas que seriam suficientes para produzir cerca de 260 porções da droga para a venda aos usuários. Foram apreendidos também trinta e dois gramas de cocaína que seriam suficientes para preparar cerca de 96 porções da droga, doze envelopes tipo “zip” contendo maconha prontos para a venda, duas porções de haxixe com peso aproximado de 16 gramas, uma balança de precisão, material utilizado para a embalagem das drogas e dinheiro auferido com o tráfico de drogas.

Chamou a atenção dos policiais o fato de na residência haver um vasto material utilizado para o consumo de drogas exposto a venda pelo casal com a finalidade de maximizar os lucros obtidos com a venda de drogas.

Eles foram encaminhados para a sede da DISE e autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posteriormente encaminhados para cadeias da região ficando a disposição da Justiça.

