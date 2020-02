Motoristas bêbados são presos após acidente em Valentim Gentil

Colisão ocorreu na Avenida Prefeito José Marciano da Silva. Indivíduos com 38 e 53 anos, devem passar por audiência de custódia neste sábado (1º).

Na noite desta sexta-feira (31), dois motoristas que dirigiam bêbados colidiram com os carros frontalmente na Avenida Prefeito José Marciano da Silva, na zona leste de Valentim Gentil/SP e, acabaram presos pela Polícia Militar após o acidente.

De acordo com informações, os condutores de um Fiat/Uno e uma VW/Saveiro, de 38 e 53 anos, sendo um deles com lesões na orelha, foram presos após o bafômetro constatar a presença de etílica no hálito dos indivíduos.

Diante do exposto, a dupla foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, onde foram ouvidos e tiveram fianças arbitradas em R$ 500,00 – respectivamente. Contudo, como não pagaram, permaneceram à disposição da Justiça, devendo passar por audiência de custódia neste sábado (1º).

