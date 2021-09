Polícia investiga morte a facadas de jovem de 20 anos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Delegacia de Homicídios investiga o assassinato de um jovem de apenas 20 anos, ocorrido na noite desta terça-feira, 21, em Rio Preto.

Clayton Moreira Santana foi ferido com golpes de faca, chegou com vida à UPA Norte, mas não resistiu.

O irmão dele, que é um ano mais velho, disse que estava em casa, no bairro Buritis, quando Clayton chegou ensanguentado e pediu socorro.

Ele foi colocado no veículo da família e socorrido até a UPA mais próxima.

Golpeado no abdômen e nas costas, o jovem não resistiu.

O delegado Gustavo Haddad pediu que o irmão fosse conduzido pela PM até o Plantão Policial para ser ouvido.

Junto com o delegado chefe da Homicídios, Haddad esteve no local do crime para tentar localizar indícios de interesse pericial.