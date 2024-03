Operações da Polícia Ambiental flagram cinco casos de pesca irregular

Durante as operações Pré-Semana Santa e Dia da Água, a Polícia Ambiental flagrou cinco casos de pesca irregular no represado de Água Vermelha, nos municípios de Mira Estrela, Riolândia e Cardoso, e no Rio São José dos Dourados, em Suzanápolis.

Multas e apreensões

Foram multados cinco pescadores por pesca de tamanhos inferiores e redes de pesca armadas de forma irregular. As multas totalizaram R$ 4.195,00.

A equipe apreendeu 9,7 kg de peixes. Os que estavam vivos foram devolvidos ao ambiente aquático e os demais doados a instituições filantrópicas. Embarcações e petrechos utilizados nas infrações também foram apreendidos.

Responsabilidade criminal

Os infratores responderão pelos crimes em liberdade.

Preservação dos recursos hídricos

A pesca predatória é um crime que ameaça a fauna aquática e a sustentabilidade ambiental. A fiscalização da Polícia Ambiental é essencial para proteger os recursos hídricos e garantir a reprodução das espécies.

Ações da Polícia Ambiental

As operações da Polícia Ambiental visam coibir a pesca irregular, proteger a fauna aquática e conscientizar a população sobre a importância da pesca responsável.

A colaboração da comunidade é fundamental para denunciar atividades de pesca predatória.

Denúncias

Para denunciar atividades de pesca irregular, ligue para o telefone 190 da Polícia Militar ou para o 0800 111 555 da Polícia Ambiental.