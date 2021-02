Dona de Bar é presa pela Polícia Militar por tráfico de drogas

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar de Jales a um suposto ponto de drogas localizado em um bar na Rua Augusto de Menezes no bairro Jardim Eldorado.

Ao chegarem no estabelecimento os militares fizeram contato com M.R.D.B., proprietária, e localizaram 5 porções de cocaína escondidas num vaso dentro do banheiro e mais 7 porções da mesma droga na gaveta do caixa.

M.foi presa em flagrante pelo crime de tráfico se drogas e permaneceu à disposição da Justiça.