URGENTE: Fábrica de espuma pega fogo no Distrito Industrial de Votuporanga

Um incêndio registrado no 5º Distrito Industrial de Votuporanga mobilizou Corpo de Bombeiros e Caminhões pipas da Defesa Civil e Saev de Votuporanga. O fato foi registrado na noite desta quinta-feira, dia 11.

Segundo informações preliminares, o fogo ocorreu em uma fábrica de espuma e as chamas ultrapassaram a altura do teto. Produtos inflamáveis existentes no local ajudaram ainda mais a propagarem as chamas.

Não há informações se haviam funcionário no momento do incêndio e qual foi o valor do prejuízo.

Em instantes, mais informações.

