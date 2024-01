Parentes e amigos foram na manhã deste domingo (31) até o trecho onde o carro da família foi visto pela última vez para distribuir cartazes e colher informações no local. A família descarta uma viagem inesperada do trio por conta das condições em que foi encontrada a residência. “A gente descarta a hipótese porque na casa deles tem passarinho, cachorro que estava sem água. As motos estão com a chave no contato, roupas no varal. Ele não sairia assim”, pontua Geisi.