Jovem de 25 anos morre e 3 ficam feridas em Avenida de Fernandópolis

Tainá dos Santos Moreira, 25 anos, morreu em um acidente registrado na noite deste sábado, dia 30, na Avenida Augusto Cavalin em Fernandópolis. Outras três ficaram feridas e foram socorridas.

Segundo informações preliminares, um veículo VW/Gol, estava estacionado em uma das vias da avenida com o pisca alerta ligado, quando acabou sendo atingido por um Fiat/Pálio que supostamente teria ultrapassado uma Van pelo lado direito. Com a colisão, o Pálio acabou capotando.

Unidades de resgates do Samu e Corpo de Bombeiros estiveram no local para socorrerem as vítimas, todas que estavam no Pálio. A jovem de 25 anos que foi a óbito teria sofrido uma Parada cardiorrespiratória no local.

Já Isabela Cristina Lopes Carvalho, 22 anos, foi socorrida em estado gravíssimo e levada a Santa Casa de Fernandópolis. Ela sofreu um trauma no tórax e segue internada.

Outras duas mulheres, de 21 e 20 anos tiveram ferimentos leves, mas acabaram sendo levadas para a Santa Casa.

O motorista do Gol recusou atendimento médico.

O local ficou congestionado por cerca de 2h, devido ao evento que acontecida no Recinto de Exposições.

