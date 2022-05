ACIDENTE NA VICINAL DO 27: jovem perde a vida após capotar veículo; irmãs ficam feridas

Um grave acidente registrado por volta das 19 horas, deste sábado, dia 28, na vicinal “Adriano Pedro Assi”, a conhecida Estrada do 27, tirou a vida de uma jovem votuporanguense.

O acidente aconteceu no km 2 da vicinal no perímetro urbano de Votuporanga, o veículo em que estavam três irmãs – um Sandero transitava no sentido Sebastianópolis do Sul a Votuporanga, quando por motivos a serem esclarecidos, a motorista do carro perdeu o controle da direção em uma curva, capotou além do acostamento, provocando a morte da jovem Alice Reijane Paiva Barbosa, 27 anos, que dirigia o automóvel.

No carro ainda estavam as irmãs de Alice – Elizandra e Andressa, que sofreram ferimentos, sendo socorridas em um esforço conjunto do Corpo de Bombeiros e do SAMU. As vítimas foram socorridas e levadas para o Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga.

Alice Reijane teve morte instantânea e o seu corpo foi removido pela funerária ao Instituto Médico Legal (IML) de Votuporanga. As irmãs continuam internadas no hospital da cidade. A vicinal está passando por reformas, sendo totalmente recapeada, além da construção de uma ciclovia no trecho.

Alice Reijane era evangélica, frequentava a Igreja Formosa e trabalhava no Hospital Unimed/Casa de Saúde de Votuporanga. A sua morte consternou a cidade, onde ela deixou familiares e um vasto círculo de amigos.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.

