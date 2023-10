Jovem morre em acidente de trabalho em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Votuporanga está consternada com o falecimento do jovem Lucas Henrique Ferreira Alfenes, de 28 anos de idade, ocorrido na tarde desta quarta-feira, em uma área rural da cidade.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br Lukinhas Alfenes – como era carinhosamente conhecido, estava trabalhando junto com outros operários na rede de instalação de telefonia móvel por uma empresa de internet de Votuporanga, em uma rede rural próximo a subestação de energia na rodovia Euclides da Cunha. Por motivos ainda a serem esclarecidos pela Polícia Científica, Lukinhas trabalhava na companhia de outros operários, quando um poste teria caído sobre ele. Gravemente ferido, o jovem votuporanguense foi socorrido por paramédicos do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), levado à Santa Casa de Votuporanga, onde não resistiu e o óbito foi registrado.

O corpo do jovem será velado no Velório Municipal a partir das 23 horass desta quarta-feira, e o sepultamento está previsto para às 11 horas de amanhã, no Cemitério Parque Jardim das Flores.

Evangélico, Lucas deixa um vasto círculo de amigos e demais familires, a família da vítima recebe inúmeras mensagens de condolências nas redes sociais nesse momento de luto. Lukinhas era um apaixonado pelo Clube Atlético Votuporanguense, onde, inclusive, trabalhou durante anos como gandula. Ele deixa esposa e uma filha de um ano de idade. Os detalhes oficiais do ocorrido são investigados pelas autoridades.

www.votunews.com.br