Grave acidente na Rodovia Péricles Bellini deixa dois mortos em Votuporanga

🚨🚨 Votunews informa:

Na manhã deste sábado, 2 de março, um trágico acidente ocorreu na rodovia Pericles-Bellini, em Votuporanga, resultando na perda de duas vidas. Por volta das 9h30, próximo à entrada do bairro Parque das Nações, uma caminhonete de transporte animal e um veículo Prisma colidiram frontalmente, tirando a vida do motorista do Prisma e do condutor da caminhonete.

As circunstâncias exatas que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas. O trecho da rodovia onde ocorreu o acidente é conhecido por sua proibição de ultrapassagens, o que levanta questionamentos sobre a causa do trágico incidente.

As autoridades estão investigando o ocorrido para determinar as causas precisas do acidente e tomar as medidas necessárias para evitar futuras tragédias. O Votunews continuará acompanhando de perto o desenrolar dessa situação e fornecerá atualizações à medida que mais informações estiverem disponíveis.