PM de folga atira e mata assaltante durante roubo de carro

Um policial militar de folga matou um assaltante, de 28 anos, que tentava roubar o carro de uma mulher, na Rua Nicolau Copernico, na zona oeste de São Paulo, na tarde do último sábado (10/2). O PM estava entrando na casa de familiares quando viu três suspeitos abordando a vítima, de 54 anos.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a mulher entra com o carro em uma das vagas do estacionamento. Em seguida, quando ela desce do veículo, três homens aparecem e começam a empurrar a vítima violentamente.

A mulher chega a cair no chão e tenta se desvencilhar dos assaltantes. É nessa hora que surge o policial à paisana, que se aproxima com a arma já em mãos. Ele faz alguns disparos, que acerta um dos criminosos. Os outros dois conseguem fugir, sem levar nada.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), no momento em que o PM chegou ao local, “o suspeito fez o movimento de sacar uma arma e ele [policial] interveio”. O homem baleado foi socorrido no Hospital dos Bandeirantes, mas não resistiu.

A arma do PM foi apreendida e o caso foi registrado como resistência, morte decorrente de intervenção policial e tentativa de roubo no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que requisitou perícia e exames ao IML. Metrópoles