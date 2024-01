Morre terceiro bandido que atirou contra policiais após cometer roubos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Morreu nesta última quarta-feira, (24/01/2024), o terceiro criminoso que trocou tiros com a polícia após dois assaltos em São José do Rio Preto (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, o indivíduo, ainda sem identificação, estava internado no Hospital de Base desde a noite do dia 23/01, quando deu entrada após ter sido alvejado por policiais. Ele e outros três criminosos trocaram tiros com policiais militares e acabaram sendo baleados.

Conforme a Gazeta mostrou, os ladrões teriam assaltado um posto de combustíveis e depois roubado um carro. Policiais militares foram acionados e conseguiram encontrar os criminosos. Os três estavam armados com revólveres. Após um deles descer do carro e começar a atirar contra os PMs, a equipe revidou e atirou contra os bandidos.

Dois deles morreram na hora e o outra tinha sido socorrido em estado grave para o HB. As armas dos assaltantes e também da PM foram apreendidas, onde o caso está sendo investigado. Gazeta do Interior