Força Tática prende traficante com porções de maconha em Votuporanga

A.C.S., de 25 anos, foi flagrado no bairro Parque Guarani, na zona sul. Porções do entorpecente e dinheiro foram apreendidos.

Um homem foi preso no final da tarde desta quinta-feira (22.ago), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Parque Guarani, na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 17h55, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento, quando se depararam com A.C.S., em situação de traficância pela Rua Onze de Maio. Na ação, os PMs apreenderam várias porções de maconha, dinheiro e apetrecho para manipulação dos entorpecentes.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.