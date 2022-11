Ladrão é preso em flagrante após furtar residência

Um criminoso, de 25 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste último domingo, (20/11/2022), depois de furtar uma residência no bairro Jardim Aurora, em Bady Bassitt (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma testemunha contou que estava caminhando pela rua, quando viu o suspeito em cima do muro da residência e questionou o que ele fazia no local. O ladrão falou para ela, que morava na casa, entretanto, ao afirmar que era ele quem estava furtando a casa, ele fugiu do local junto com outro suspeito.

Policiais militares foram acionados e conseguiram deter um dos criminosos, sendo que o outro conseguiu fugir. Para os PMs, o dono da casa disse que estava viajando, desde o dia 15/11, e que foi comunicado sobre o furto ontem, onde notou que os ladrões entraram pela porta do fundo da residência.

Aproveitando da ausência do morador, os indivíduos já tinham invadido a casa anteriormente e levado dois botijões de gás, uma TV de 29 polegadas, um jogo de panelas, uma caixa de som, duas máquinas de cortar cabelo, uma fritadeira elétrica e toda a fiação elétrica do imóvel. Ontem, eles furtaram um fogão, que acabou sendo recuperado pelos policiais em uma residência perto do local.

O ladrão foi preso em flagrante e levado para a Central de Flagrantes de Cedral, onde acabou permanecendo preso à disposição da justiça.

Gazeta do Interior