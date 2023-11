URGENTE: Homem é morto a tiros no bairro Matarazzo em Votoporanga

Um rapaz ainda não identificado foi morto a tiros na tarde deste domingo (26) no bairro Matarazzo em Votoporanga. O crime aconteceu na rua Amélio João Gossn, próximo à esquina com a rua Joaquim Franco Garcia.

Segundo testemunhas, o rapaz estava caminhando pela rua quando foi abordado por um indivíduo, que disparou vários tiros contra ele. A vítima foi atingida na cabeça e morreu no local. Os suspeitos fugiram em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação. A Polícia Civil vai investigar o caso e as possíveis motivações do crime.