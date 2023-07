Condenado por roubo e homicídio é preso em Votuporanga

Na manhã de ontem (21) policiais militares da 3ª Cia do 16º BPM/I – Votuporanga capturaram indivíduo procurado pela Justiça.

Em patrulhamento pela Rua Bahia a equipe policial avistou um indivíduo defronte a uma residência, sendo de conhecimento que o mesmo estava com um Mandado de Prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Votuporanga, indivíduo esse com passagens pelos artigos 157 (roubo) e 121 (homicídio) do Código Penal.

Indivíduo abordado e confirmada sua identidade, foi dada voz de prisão e encaminhado a Central de Polícia Judiciária onde permaneceu a disposição da Justiça, após confecção do boletim de ocorrência.