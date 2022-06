Mulher grávida é sequestrada e abusada por homem

Uma mulher de 31 anos, grávida de dois meses e meio, foi sequestrada na noite desta segunda-feira (30) em Catanduva (SP), interior de SP.

Segundo o boletim de ocorrência, ela seguia de carro pela rua Paraíba, no centro da cidade quando parou em um cruzamento com a Rua Maranhão, nesse momento um homem pulou pela janela do carro e ameaçou a vítima. Ele obrigou a mulher a dirigir pelas ruas da cidade sempre com tom ameaçador. Em um determinado momento ele tomou a direção do veículo e seguiu pela estrada que liga Catanduva a Catiguá (SP).

Durante o trajeto a vítima contou a polícia que o criminoso fazia constantes ameças e que iria matar a vítima se ela não colaborasse. A vitima foi obrigada a ligar para a patroa e pedir um resgate de R$ 300 reais no início, depois o sequestrador pediu R$ 400 reais. Ele chegou a enviar mensagem de áudio para o celular da patroa da vítima ameaçando matar a mulher caso o depósito não fosse realizado.

O criminoso parou em um canavial e abusou da vitima, obrigando ela a beijar enquanto passava a mão nas partes íntimas. O criminoso seguiu com o veículo até próximo a Catiguá quando a vítima conseguiu pular do carro e fugir. A mulher pediu ajuda para umas pessoas que passavam pelo local e então procurou a polícia civil.

O bandido foi localizado em Catiguá e teve ordem de parada pelos policiais, mas na fuga ele capotou carro e foi preso.

Ele vai responder por sequestro, cárcere privado e abuso sexual.

SBT INTERIOR: