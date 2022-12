Homem esfaqueia ex-mulher e se joga na frente de carro em rodovia

Um homem tentou matar a ex-mulher a facadas e depois tentou tirar a própria vida nesta terça-feira, (13/12/2022), em Bady Bassitt (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 8h40, o indivíduo, de 52 anos, pulou o muro do imóvel, que fica no bairro Borboleta II e desferiu diversas facadas contra a vítima, de 42 anos. Uma testemunha, proprietária do imóvel, chegou em seguida e viu o agressor enforcando a vítima, onde gritou para que ele a soltasse e acabou fugindo.

Equipes do SAMU foram acionadas e a mulher foi encaminhada para o Pronto Socorro da cidade. Devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP).

Após cometer o crime, o autor seguiu até a rodovia Maurício Goulart, que liga Bady à Nova Aliança e se jogou na frente de uma caminhonete, tentando suicídio. Uma Saveiro, que também seguia no sentido contrário da rodovia, acabou caindo em um barraco.

O autor sofreu fratura exposta em um dos braços e fraturou uma das pernas, onde também precisou ser levado para o Hospital de Base de Rio Preto. Ainda não há informações se os motoristas dos veículos se feriram.

A Polícia Civil da cidade decretou a prisão preventiva do indivíduo e, quando receber alta, deverá ser transferido para um presídio da região. O caso vai ser investigado pela delegacia da cidade.

Gazeta do Interior